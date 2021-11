AEX op recordjacht in positieve week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week weer gestegen en bereikte zelfs een nieuwe all time high, nadat vorige week nog een adempauze werd ingelast. Bij 819,72 punten op vrijdag, iets onder de recordstand, steeg de AEX op weekbasis dik een procent. Vorige week eindigde de index op 810,91 punten.

Het beeld voor de AEX ziet er zeer, zeer positief uit, volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen vinden de aandelenmarkten nog altijd steun in de goede kwartaalresultaten van bedrijven.

"In de VS en de eurozone verslaan respectievelijk 86 en 68 procent van de ondernemingen de verwachtingen van analisten met gemiddelde winststijgingen van 34 en 44 procent", aldus Aben.

De econoom plaatst wel een kanttekening: "ondernemingen komen voorlopig met een mooi kwartaalrapport, zij het dat het afnemende economische momentum ook leidt tot minder krachtige rugwind voor omzet en winst. Die kunnen niet blijven profiteren van de effecten van een heropende samenleving en economie."

Nu centrale banken de geldkraan gaan dichtdraaien, zijn het de bedrijfswinsten die volgens Aben de komende maanden "de belangrijkste inspiratiebron van beleggers moeten worden."

Banenrapport VS sterk

Beleggers konden zich deze week optrekken aan een sterk Amerikaans banenrapport. In oktober kwamen er 531.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar was gerekend op 450.000. De werkloosheid daalde tot 4,6 procent, terwijl de arbeidsparticipatiegraad ongewijzigd bleef op 61,6 procent. Het gemiddelde uurloon steeg in de afgelopen maand met 0,11 dollar tot 30,96 dollar. Ook waren en stevige opwaartse bijstellingen voor de banengroei in augustus en september. Per saldo kwamen er in die twee maanden 235.000 banen meer bij dan aanvankelijk gemeld.

"Het rapport ziet er heel netjes en beter dan verwacht uit, met over de hele linie groei in alle sectoren", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Het is duidelijk dat de Amerikaanse economie er erg goed voor staat", oordeelde ook marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Het sterke banenrapport lijkt de taperplannen van de Fed te rechtvaardigen.

Fed maakt taperplannen concreet

Zoals verwacht kondigde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve woensdagavond formeel de afbouw van het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan. Dat gebeurt in kleine stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat de Amerikaanse centrale bank de geldkraan dus geleidelijk dichtdraait. Daarnaast benadrukte Powell dat de rente nog lang laag zal blijven, iets dat de bankaandelen donderdag duidelijk in de weg zat.

"De Amerikaanse centrale bank vindt het nu dan ook te vroeg om de beleidsrente te verhogen. Daar zal zij mogelijk pas mee beginnen als het taperen klaar is. "Dat zou dus in juni volgend jaar kunnen zijn, waarna er in juli een eerste renteverhoging zou kunnen volgen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zag een positieve reactie op de valutamarkten en de beurzen.

"Eerst en vooral zien we een sterke dollar. Niet onbelangrijk voor Europese beleggers met Amerikaanse aandelen in de portefeuille. Ook de traditionele aandelenindices zien het rooskleurig na de woorden van Powell", aldus Verstraete.

Bank of England verrast met handhaving rente

Daar waar de Fed het tijd vindt om met name de coronasteun af te bouwen, houdt de Bank of England het kruit ondanks de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog even droog.

Verrassend, want voorafgaand aan het rentebesluit deze week werd op een renteverhoging van 15 basispunten gerekend. De rente bleef echter staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma werd gehandhaafd.

Het Britse pond maakte na het rentebesluit van de Britse centrale bank een duikeling, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. Op weekbasis verloor de Britse munt ten opzichte van de euro en dollar zo'n 1,5 procent.

"Al weken voor het rentebesluit verschenen beleidsmakers in de media met de boodschap dat zij zich zorgen maakten over de inflatie, waarmee zij de indruk wekten dat het monetair beleid wel eens snel genormaliseerd zou kunnen worden. Dit was een klassiek voorbeeld van verbale interventie", aldus Sammani.

Monex Europe rekent erop dat de eerste Britse renteverhoging in december volgt, "maar alleen als het vervallen van de [corona]verlofregeling in september niet leidt tot al te grote schade in de arbeidsmarkt dit kwartaal." In dat geval gaat de rente volgens Sammani alsnog met 15 basispunten omhoog.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is vooral verrast dat voorzitter Andrew Bailey tegen een verhoging stemde. Bailey leek de markten de afgelopen tijd namelijk voor te bereiden op een renteverhoging. Hewson vindt dan ook dat de centrale bank hier gefaald heeft en noemde het rentebesluit van de Bank of England donderdag een fiasco.

"Het minste dat de markten mogen verwachten van een centrale bank is dat het gedisciplineerd is in zijn boodschap", aldus Hewson.

OPEC+ handhaaft afspraken

De olieprijzen daalden deze week zo'n 2 procent, onder meer door geluiden dat de VS hun strategische oliereserves willen inzetten om de prijzen te drukken en het aanbod te verhogen. Oproepen aan de OPEC en zijn bondgenoten om meer olie op te pompen worden vooralsnog genegeerd. OPEC+ besloot deze week om de bestaande productie-afspraken te handhaven. Ook in december zal de productie met 400.000 vaten per dag worden verhoogd.

"Er zal dus niet extra geproduceerd worden zoals de Amerikaanse president Biden verzocht. Het zal de relatie tussen de VS en OPEC+ verder onder spanning zetten", verwacht energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

De dollar won deze week licht terrein ten opzichte van de euro nu de Fed zijn verruimende beleid gaat verkrappen. Het muntpaar euro/dollar handelde vrijdag op 1,1553.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Unibail-Rodamco-Westfield deze week aan kop, met een plus van bijna 13 procent. ArcelorMittal was de grootste daler en sloot de rij met een verlies van 4,5 procent op weekbasis.

Onder de hoofdaandelen won ING na kwartaalcijfers 1,5 procent op weekbasis. Morgan Stanley was te spreken over de sterke rentebaten. KBC Securities zag ruimte om het koersdoel te verhogen.

Wolters Kluwer won deze week bijna 4 procent na cijfers en een outlookverhoging. Volgens Morgan Stanley heeft het dataconcern solide eerste negen maanden achter de rug.

DSM daalde bijna 1,5 procent na cijfers. Toch zagen verschillende analisten voldoende aanleiding om het koersdoel voor het speciaalchemiebedrijf te verhogen.

In de AMX deed InPost goede zaken. Het aandeel steeg deze week dik 19 procent. Air France-KLM won ruim 14,5 procent en PostNL steeg in aanloop naar de kwartaalcijfers volgende week bijna 6 procent.

Intertrust was de gebeten hond, met een verlies van 3 procent en Aperam verloor zelfs ruim 3 procent. Inmiddels heeft een derde ontevreden aandeelhouder zich gemeld bij Intertrust. Aandeelhouder Hawk Ridge Capital wees in een brief op de ondermaatse prestaties van het beursgenoteerde bedrijf en de significante onderwaardering van het aandeel. Het eist veranderingen, en eventueel een verkoop van het bedrijf. Eerder roerden ook aandeelhouders Harbor Spring Capital en Lucerne zich al.

Galapagos steeg deze week ruim 2 procent na het openen van de boeken. De verwachte cashburn voor 2021 werd verlaagd. Analisten van UBS wezen op een minder sterk verlies dan gedacht.

De kwartaalupdate van Eurocommercial Properties werd minnetjes ontvangen, maar het aandeel had al een aardige winst opgebouwd voorafgaand daaraan en wist daarom toch 5 procent te stijgen op weekbasis.

Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van BAM op goedkeuring van beleggers rekenen. De bouwer won deze week 6,5 procent. ING sprak van een solide update, maar maakt zich wel zorgen om de outlook. BAM zei onder meer dat gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims nog lopen.

Sectorgenoot Heijmans steeg dik 21 procent. ING verhoogde het koersdoel van de bouwer na een sterke kwartaalupdate, waarbij ook de winstverwachting voor heel dit jaar werd verhoogd. Een update van Vivoryon werd deze week beloond met een koerswinst van ruim 11 procent. Ordina steeg bijna 7 procent na cijfers en Pharming won 10 procent.

Sif stelde teleur met zijn kwartaalupdate en volgens ING zal de consensus omlaag moeten. Het aandeel wist evenwel 5 procent te stijgen op weekbasis.

Kendrion won een half procent na cijfers. Het bedrijf heeft nog altijd de regie in handen, ondanks de uitdagingen die het bedrijf kent, zo oordeelden analisten van Degroof Petercam.

De grootste daler bij de smallcaps, eveneens na cijfers, was ForFarmers met een verlies van ruim 6 procent op weekbasis. Voor KBC Securities waren de cijfers reden om het aandeel van de kooplijst te halen. En Degroof Petercam besloot om het koersdoel voor de veevoerspecialist te verlagen. Aan het einde van de handelsweek bleek ook nog eens dat APG het belang in ForFarmers bijna heeft gehalveerd.

Het lokaal genoteerde Ebusco steeg deze week 21 procent. Het bedrijf kondigde de aanstelling van een managing director voor Noord-Amerika aan samen met de groeiplannen voor deze regio.

MotorK, dat vrijdag een notering kreeg aan Euronext Amsterdam verloor op zijn eerste handelsdag licht terrein. Het aandeel sloot op 6,00 euro, bij een uitgifteprijs van 6,50 euro.

Beursbedrijf Euronext zelf steeg licht deze week na het openen van de boeken. Het derde kwartaal was sterk voor de beursuitbater, die volgende week een beleggersdag houdt.