Private equity interesse voor McAfee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) McAfee Corp steeg vrijdag zo'n 25 procent op Wall Street nadat The Wall Street Journal meldde dat private equity firma Advent International Corp dicht bij een overname is van de maker van beveiligingssoftware. Volgens de zakenkrant is Advent bereid om ruim 10 miljard dollar te betalen voor McAfee. Een deal kan evenwel nog stuklopen, zeiden ingewijden tegen de krant. Het aandeel sloot uiteindelijk zo'n 20 procent hoger. Bron: ABM Financial News

