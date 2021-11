Olieprijs veert op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen, na een aantal dagen van dalingen. Bij een settlement van 81,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 3 procent duurder. Op weekbasis verloor WTI bijna 3 procent terrein en daalde de Brent-olieprijs een procent. De WTI-olieprijs verloor in de afgelopen dagen zo'n 6 procent aan waarde, onder meer door berichten dat de Verenigde Staten hun strategische reserves in willen zetten om het aanbod te verhogen en de prijzen te laten dalen. Volgens analisten van BOK Financial zou dat tot een verdere correctie kunnen leiden, maar is er fundamenteel nog steeds sprake van een bull markt. Analisten van Rystad Energy zijn het daar mee eens en verklaren de daling van de afgelopen dagen ook door winstnemingen. Daarnaast werd de dollar sterker, nadat de Fed bekendmaakte dat het zijn accommoderende beleid gaat afbouwen. Onderliggend is de oliemarkt nog steeds sterk, aldus Rystad, ook omdat de OPEC en zijn bondgenoten vooralsnog vasthouden aan de bestaande productie-afspraken. OPEC+ zal de productie ook in december met 400.000 vaten per dag opvoeren, werd deze week bekend. Bron: ABM Financial News

