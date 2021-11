Rally Wall Street verliest stoom

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan, maar leveren wel wat van de eerdere winsten in. De S&P 500 stijgt 0,2 procent, de Dow Jones index wint 0,3 procent en de Nasdaq noteert licht hoger.

De drie grote indexen in New York noteren daarmee nog wel op nieuwe all time highs, nadat het Amerikaanse banenrapport over oktober sterker bleek dan vooraf verwacht.

Vorige maand kwamen er 531.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar was gerekend op 450.000. De werkloosheid daalde tot 4,6 procent, terwijl de arbeidsparticipatiegraad ongewijzigd bleef op 61,6 procent. Het gemiddelde uurloon steeg in de afgelopen maand met 0,11 dollar tot 30,96 dollar. Ook waren er stevige opwaartse bijstellingen voor de banengroei in augustus en september. Per saldo kwamen er in die twee maanden 235.000 banen meer bij dan aanvankelijk gemeld.

"Het rapport ziet er heel netjes en beter dan verwacht uit, met over de hele linie groei in alle sectoren", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Het is duidelijk dat de Amerikaanse economie er erg goed voor staat", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Eerder deze week kondigde de Federal Reserve aan dat het nog deze maand start met het afbouwen van zijn maandelijkse opkoopprogramma. Het sterke banenrapport lijkt de taperplannen van de Fed te rechtvaardigen.

Positief nieuws rond een coronapil van Pfizer werd door beleggers ook verwelkomd. Analisten van Mizuho zeiden dat het nieuws positief was voor de langetermijngroei van Pfizer en verwierpen de bezorgdheid dat een antiviraal vaccin zou kunnen concurreren met het vaccin van het bedrijf.

Het marktsentiment krijgt momenteel ook een boost van het sterke cijferseizoen. Nu bijna 90 procent van de bedrijven in de S&P 500 hun resultaten heeft gepubliceerd, blijkt zo'n 82 procent van de winstcijfers beter dan analisten hadden verwacht.

Hernieuwde zorgen over Chinese vastgoedontwikkelaars spelen vrijdag een bescheiden rol in het sentiment. Vrijdag werd de handel in het aandeel Kaisa in Hongkong en Shanghai stilgelegd omdat de projectontwikkelaar een betalingstermijn miste. Analisten van IG wijzen erop dat beleggers ook in de gaten houden of China Evergrande zaterdag een deadline voor een aflossing haalt.

De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,1558. Een vat WTI-olie is 3 procent duurder op ruim 81 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot 1,46 procent.

Bedrijfsnieuws

Een potentiële coronapil van Pfizer zet vrijdag de aandelen van verschillende vaccinproducenten sterk lager. De grootste klappen vallen bij Moderna en Pfizers partner BioNTech die ruim 20 procent verliezen. Novavax daalt 17 procent en Regeneron een nog enigszins bescheiden 6 procent.

De coronabehandeling van Pfizer verlaagt het risico op ernstige vormen van corona met 89 procent, waar Merck eerder meldde dat de werkzaamheid van zijn pil 50 procent is. Pfizer stijgt ruim 7 procent, terwijl Merck 9 procent daalt.

Uber Technologies heeft voor het eerst sinds zijn oprichting meer dan tien jaar geleden een bepaalde vorm winstgevendheid gerealiseerd, dankzij een herstel van het aantal ritten en de sterke prestaties van de maaltijdbezorging. Het aandeel wint 4 procent.

De huidige en voormalige directeuren van Boeing hebben een schikking getroffen van circa 225 miljoen dollar in een rechtszaak waarin het bestuur ervan werd beschuldigd geen goed toezicht te hebben gehouden op veiligheidskwesties rond de 737 MAX. Het aandeel stijgt meer dan 4 procent.

Lions Gate Entertainment overweegt om Starz premium af te splitsen of mogelijk zelfs te verkopen. Het aandeel wint vrijdag bijna 18 procent.

GoPro heeft het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. CEO Nicholas Woodman sprak van een uitstekend derde kwartaal. Het aandeel GoPro stijgt vrijdag 8 procent.

Airbnb heeft een erg goed derde kwartaal achter de rug met een recordomzet. De omzet steeg met 67 procent naar ruim 2,2 miljard dollar. Dit leverde een winst op van 834 miljoen dollar, de hoogste winst ooit en bijna vier keer meer dan in het derde kwartaal van 2020. Het aandeel noteert met nog een paar uur handel te gaan 11 procent hoger.

Aandelen van Workhorse, producent van elektrische busjes, dalen vrijdag 8 procent nadat bekend werd dat het Amerikaanse ministerie van justitie onderzoek doet naar het bedrijf. Het is niet duidelijk waar het onderzoek zich op richt. Sectorgenoot Nikola, dat ook wordt onderzocht door toezichthouders verliest ruim 17 procent.

Kroger zou tijdens de feestdagenperiode Bitcoin Cash gaan accepteren, zo meldde een persbericht dat via PRNewswire werd verstuurd en ook een tijdje op de website van Kroger zelf stond. Inmiddels is het bericht door Kroger van de eigen website verwijderd en heeft de supermarktketen laten weten dat het om een vals persbericht gaat.

Enkele weken terug was er al een persbericht dat Walmart een samenwerking zou zijn gestart met Litecoin. Dit bericht bleek echter ook vals. Zowel Litecoin als Bitcoin Cash stegen na het nieuws, maar zakten vervolgens weer net zo hard in toen duidelijk werd dat het valse berichten betrof.

Bitcoin handelt vrijdagavond licht lager op 60.945 dollar.