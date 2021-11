Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent in de plus op 483,44 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.054,36 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 7.040,79 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.303,96 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op een nieuw record voor de Duitse DAX en Stoxx 600, terwijl de Britse FTSE 100 het hoogste niveau in bijna twee jaar aantikte.

Het Amerikaanse banenrapport over oktober bleek sterker dan vooraf verwacht. Vorige maand kwamen er 531.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar was gerekend op 450.000. Ook waren er stevige opwaartse bijstellingen voor de banengroei in augustus en september. Per saldo kwamen er in die twee maanden 235.000 banen meer bij dan aanvankelijk gemeld.

Positief nieuws rond een coronapil van Pfizer werd door beleggers ook verwelkomd. Hewson zag dat aandelen in de reis- en luchtvaartsector hier goed op reageerden.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor productiecijfers uit Duitsland. In september was sprake van een onverwachte daling. De detailhandelsverkopen in de eurozone in dezelfde maand daalden ook onverwacht.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1558. Een vat WTI-olie werd 3 procent duurder op ruim 81 dollar.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van luchtvaartmaatschappijen stegen op het positieve corona nieuws van Pfizer. Air France-KLM steeg zo'n 5 procent en Deutsche Lufthansa 6 procent. Easyjet en Tui wonnen ook 6 procent.

Coronavaccinfabrikant AstraZeneca daalde bijna 1,5 procent.

In Frankfurt deden Airbus en MTU Aero Engines goede zaken, met winsten van 4,5 tot 6,5 procent. Sartorius leverde bijna 8 procent in en Merck KgaA daalde 6,5 procent.

In Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 5 procent. Teleperformance leverde juist 5 procent in.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot ruim een procent hoger en daarmee op all time highs.