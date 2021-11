AEX nipt lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag nipt lager gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 819,72 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.

Het Damrak startte de handelsdag terughoudend in afwachting van het Amerikaans banenrapport en hernieuwde zorgen over de kredietwaardigheid van Chinese vastgoedontwikkelaars. De markt veerde tussentijds op, maar zag de winst tegen het einde van de handelsdag toch weer vervliegen.

Het beeld voor de AEX ziet er echter zeer, zeer positief uit, vindt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. De AEX zet nieuwe toppen neer in een stijgende trend en duidelijke topvorming is in geen velden of wegen te bekennen. Van den Akker handhaafde zijn koersdoelen voor de AEX op respectievelijk 855 en 900 punten.

In Hongkong en Shanghai werd de handel in het aandeel Kaisa stilgelegd nadat de projectontwikkelaar een betalingsdeadline miste. Daarnaast zijn beleggers gespitst op zaterdag als China Evergrande een betaling moet doen.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek vanmiddag dat het aantal banen in oktober is gestegen met 531.000 banen. Dat was beter dan verwacht. De markt rekende op een stijging van 450.000 banen. Het werkloosheidspercentage daalde met 0,2 procentpunt naar 4,6 procent. Ook waren en stevige opwaartse bijstellingen voor de banengroei in augustus en september. Per saldo kwamen er in die twee maanden 235.000 banen meer bij dan aanvankelijk gemeld.

ING sprak van een "fatsoenlijke" groei. "Maar er is nog steeds een gevoel van lichte teleurstelling. Het arbeidsaanbod keert gewoonweg niet terug en voor bedrijven die wanhopig op zoek zijn naar personeel is dit een probleem", zei de bank.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in september op maandbasis zijn gedaald met 0,3 procent. Economen hadden een kleine stijging voorzien. En ook uit Duitsland kwam een tegenvaller. De productie van de Duitse industrie nam in september onverwacht af met 1,1 procent, terwijl juist werd gerekend op een stijging met 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1558. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1556 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1552 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 3,1 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 10 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 5,1 procent. ASML steeg 1,7 procent, Heineken won 1,0 procent en Aegon noteerde 0,6 procent hoger.

Prosus was met een verlies van 3,7 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. IMCD verloor 1,8 procent, terwijl ArcelorMittal 1,6 procent lager noteerde.

In de AMX steeg Intertrust 2,4 procent, nadat inmiddels de derde ontevreden aandeelhouder zich heeft gemeld bij het trustkantoor. Aandeelhouder Hawk Ridge Capital wijst in een brief op de ondermaatse prestaties van het beursgenoteerde bedrijf en de significante onderwaardering van het aandeel. Het eist veranderingen, en eventueel een verkoop van het bedrijf.

Eurocommercial Properties steeg 2,0 procent, na een kwartaalupdate.

Air France-KLM was de sterkste stijger met een winst van 4,6 procent, terwijl Galapagos onderaan bungelde, na kwartaalcijfers donderdagavond. Galapagos heeft de verwachte cashburn voor dit jaar verlaagd, vanwege de versnelling van het kostenbesparingsprogramma. Het aandeel verloor desondanks 2,0 procent.

Bij de smallcaps viel Ordina op met een koerswinst van 7,9 procent. Donderdag kwam Ordina al met cijfers. ForFamers won 0,5 procent, ondanks dat APG nog eens het belang in de veevoerspecialist halveerde.

BAM leverde vrijdag 2,1 procent in en Heijmans sloot vlak. Sif, dat voorbeurs met een kwartaalupdate kwam, daalde 4,4 procent. Volgens ING kwam Sif ook met wat zwakke cijfers en zal de consensus omlaag moeten.

Bij de kleinste aandelen laat Ebusco een koersstijging zien van 0,9 procent. MotorK, dat vandaag een notering kreeg aan Euronext Amsterdam aan de absolute onderkant van de al eens verlaagde prijsvork, daalde nog eens 9,4 procent op de eerste handelsdag.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.707,13 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.