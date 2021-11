Beursblik: coronapil Pfizer geeft vaccinproducenten uppercut op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Een potentieel antiviraal middel van Pfizer tegen corona zet vrijdag de aandelen van verschillende vaccinproducenten sterk lager. De grootste klappen vallen bij Moderna en Pfizers partner BioNTech die respectievelijk 20 en 19 procent verliezen. Novavax verliest 13 procent en Regeneron een nog enigszins bescheiden 6 procent.



De reden van de sterke bewegingen op de beurs komt door de coronabehandeling paxlovid van Pfizer. De coronabehandeling van Pfizer verlaagt het risico op ernstige vormen van corona met 89 procent, zegt de farmaceut op basis van de uitkomsten van een Fase 2/3 studie met het middel.



Pfizer is van plan de studieresultaten zo snel mogelijk in te dienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om toestemming te krijgen om paxlovid voor noodgebruik te mogen inzetten. In reactie op het nieuws merken verschillende analisten op dat een orale behandelingen voor COVID-19 een game changer zou betekenen omdat patiënten hierdoor thuis behandeld kunnen worden, terwijl de huidige behandelingen in een klinische setting moeten worden uitgevoerd wat de ziekenhuizen onder druk zet.



Analisten van Mizuho zeiden dat het nieuws positief was voor de langetermijngroei van Pfizer en verwierpen de bezorgdheid dat een antiviraal vaccin zou kunnen concurreren met het vaccin van Pfizer.



"Wij geloven dat de overgrote meerderheid van de mensen die zich willen en kunnen laten vaccineren, zich nog steeds zullen laten vaccineren," schreven analisten onder leiding van Vamil Divan in een note aan klanten. "De orale behandeling zal echter een interessante optie zijn voor patiënten die ofwel gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd en hun risico op ernstige ziekte willen verminderen, vooral als ze al een hoog risico lopen op ernstige ziekte” aldus de analisten.



Begin oktober maakte concurrent Merck ook veelbelovende onderzoeksdata bekend van de coronapil die het samen met partner Ridgeback Biotherapeutics ontwikkelt. De werkzaamheid van molnupiravir is met 50 procent echter een stuk lager dan bij paxlovid. Wel keurde het Verenigd Koninkrijk de coronapil van Merck en Ridgeback eerder deze week goed voor gebruik. De Amerikaanse FDA buigt zich eind deze maand over molnupiravir.



Het aandeel Pfizer wint ruim 8 procent door het nieuws vandaag. Merck verliest 9 procent. Bron: ABM Financial News

