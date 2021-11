Aandeel Workhorse onderuit door onderzoek Amerikaanse justitie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse ministerie van justitie is een onderzoek gestart naar Workhorse. Dit meldde The Wall Street Journal vrijdag op basis van documenten die het inzag. Het aandeel van de producent van elektrische busjes ging vervolgens 10 procent onderuit. Het is niet duidelijk waar het onderzoek van de Amerikaanse justitie zich op richt. Woordvoerders van het ministerie en het bedrijf wilden tegenover de zakenkrant niet reageren. In september meldde Wall Street Journal al dat ook de U.S. Securities and Exchange Commission onderzoek doet naar Workhorse. Het zou hierbij gaan om onjuiste verklaringen van het bedrijf tegenover veiligheidstoezichthouders. Workhorse is niet de eerste maker van elektrische voertuigen die wordt onderzocht door de autoriteiten in de VS. Ook Nikola en Lordstown hebben ze in het vizier. Het aandeel Nikola daalt vrijdag zo'n 15 procent. Bron: ABM Financial News

