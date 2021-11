Video: beeld AEX uitermate positief

(ABM FN-Dow Jones) Het beeld voor de AEX ziet er zeer, zeer positief uit. De AEX zet inmiddels nieuwe toppen neer in een stijgende trend en duidelijke topvorming is in geen velden of wegen te bekennen. Dit zei technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets vrijdag voor de camera van ABM Financial News.

De technisch analist handhaaft zijn koersdoelen voor de AEX op respectievelijk 855 en 900 punten.

"Inmiddels hebben we aan de hand van nieuwe projectieniveaus veel vertrouwen dat deze koersdoelen nog dit jaar gehaald gaan worden. Zo zien we een grote overeenkomst in de rally's in de AEX binnen de grote stijgende trend. Tot dusver hebben 5 van deze 7 rally's een stijging van tussen de 8 en 9 procent laten zien", zei Van den Akker.

"De 8e rally is gestart op 29 oktober op 801 punten en is dus nog maar pas begonnen. Een vergelijkbare stijging van 8,5 procent zou een top van circa 869 punten opleveren richting de maandwisseling en mogelijk rond de november expiratie", aldus de analist.

Verder ontwikkelt de AEX volgens hem een bullish continueringspatroon, net als eind juli het geval was. Destijds bereikte de koers keurig het koersdoel op 799 punten, op 6 september. Het huidige bullish continueringspatroon wordt voltooid boven de 822 punten, met als projectie niveau 882 punten.

"Om dit positieve scenario te bevestigen is een doorbraak boven de lange termijn weerstandslijn op circa 832 punten noodzakelijk", meent Van den Akker. Deze lijn stijgt met circa 1 punt per dag.

De technisch analist verhoogt zijn stop-loss niveau voor korte termijn beleggers van 810,91 punten naar de gap van donderdag op 816,07 punten. Voor lange termijn beleggers blijft deze ongewijzigd op 796,74 punten.

