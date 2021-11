'Banengroei in VS heel netjes' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in oktober is heel netjes, terwijl de opwaartse bijstellingen over augustus en september de indruk verminderen dat er sprake is van een zekere stilstand in de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegenover ABM Financial News. "Het rapport ziet er heel netjes en beter dan verwacht uit, met over de hele linie groei in alle sectoren", aldus Marey. Met een toename van 531.000 banen in oktober week alleen de overheidssector met een daling van 73.000 banen af van de stijgingen in de andere sectoren, wel nog altijd aangevoerd door de horeca en vrijetijdsbranche met een groei van 164.000 banen. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport 0,2 procent lager op 1,1527 dollar. Bron: ABM Financial News

