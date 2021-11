Medicijn Pfizer verkleint risico op ernstige vorm corona Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coronabehandeling Paxlovid van Pfizer verlaagt het risico op ernstige vormen van corona met 89 procent. Dit liet de Amerikaanse farmaceut weten op basis van de uitkomsten van een Fase 2/3 studie met het middel. Na 28 dagen waren er geen sterfgevallen onder de groep patiënten die Paxlovid gebruikten, terwijl er 10 sterfgevallen waren bij patiënten die een placebo kregen. Pfizer is van plan de studieresultaten zo snel mogelijk in te dienen bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om toestemming te krijgen om Paxlovid voor noodgebruik te mogen inzetten. Bron: ABM Financial News

