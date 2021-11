Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het banenrapport vanmiddag in de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 483,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 16.054,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 7.012,33 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,5 procent naar 7.315,19 punten. Voor de banengroei over oktober wordt een aantal van 450.000 verwacht. Het gemiddeld uurloon stijgt in de prognose met 0,4 procent ten opzichte van september. De industriële productie van Duitsland over september viel onverwacht terug met 1,1 procent, terwijl er juist een stijging op maandbasis was verwacht van 1,0 procent. Van de eurozone kwamen de detailhandelsverkopen over september 0,3 procent lager uit, maar er was een stijging van 0,2 procent verwacht. Olie werd vrijdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 79, dollar, terwijl voor een december-future Brent 81, dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1532. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1559 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1558 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ondanks de voortdurende stijgingen op de aandelenmarkten, noteerden in Parijs drie aandelen met hun koersen stevig onder de slotnoteringen van donderdag: Veolia, ArcelorMittal en Legrand. In Frankfurt waren de aandelen Brenntag en Vonovia de grootste dalers met eveneens koersverliezen van ruim 2 procent. Plussen waren in Parijs weggelegd voor het aandeel Kering dat zijn koers met 2,8 procent zag oplopen, en van sectorgenoot Hermes die 2,2 procent koerswaarde kon bijschrijven. De beste prestaties was weggelegd voor Wordline, dat 3,2 procent steeg. In Frankfurt waren de koerswinsten minder riant met alleen het aandeel Zalando dat net geen 2 procent hoger noteerde. In Londen wist alleen de koers van het aandeel BT Group meer dan 2 procent te stijgen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag met 0,4 procent tot 4.680,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.124,23 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.940,31 punten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News