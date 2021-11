'Minder verlies Galapagos dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Het operationeel verlies van Galapagos in het derde kwartaal was minder hoog dan verwacht. Dit concludeerden analisten van UBS vrijdag in reactie op het kwartaalverslag van het biotechbedrijf. Galapagos boekte het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 22 miljoen euro, terwijl de markt rekende op een verlies van 61 miljoen euro. Daarnaast verlaagde het bedrijf zijn raming voor de cash burn voor 2021 met 50 miljoen euro naar 530 tot 570 miljoen euro, aangezien het bedrijf het kostenbesparingsprogramma weet te versnellen. De analisten spreken van een gestage ontwikkeling van de vroege pijplijn van het bedrijf met fase 1 en 2 studies, na de teleurstellingen van het afgelopen jaar. Toch is het volgens UBS in dit vroege stadium nog lastig inschatten wat de succeskansen zijn. UBS handhaaft het Neutraal advies en het koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel Galapagos noteerde vrijdag 1,0 procent lager op 47,29 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.