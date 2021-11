Valuta: dollar kan nog verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,1550 dollar en kan bij een positieve verrassing in het aanstaande banenrapport over oktober onder druk komen te staan. "Als er meer banen bij blijken te zijn gekomen dan verwacht, zal dat in onze verwachting een impuls voor de dollar betekenen", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Het gaat bij het rapport overigens over de banengroei en het gemiddeld uurloon", aldus Boele. Voor de banengroei over oktober wordt een aantal van 450.000 verwacht. Het gemiddeld uurloon stijgt in de prognose met 0,4 procent ten opzichte van september. Boele is verder ten aanzien van het verhogingsperspectief voor de Federal Reserve een stuk terughoudender dan de markt. "Het zal volgens ons nog een tijd duren voordat de Fed begint met het verhogen van de officiële rentetarieven. Wij denken dat dit begin 2023 het geval zal zijn. De markt verwacht echter al twee renteverhogingen van 25 basispunten voor het einde van 2022. De markt was ook wat teleurgesteld na de uitkomst van de laatste meeting van de Fed. De tweejaarsrente op Amerikaans staatspapier daalde iets, net als de Amerikaanse dollar. Desondanks heeft de dollar het deze week relatief goed gedaan", aldus Boele vrijdag. De daling van het Britse pond lijkt volgens Boele mede verband te houden met de nodige speculatie in aanloop naar het rentebesluit van de Bank of England afgelopen donderdag. "Wij zelf hadden geen wijzigingen voorzien, maar kennelijk was de markt anders voorgesorteerd, waarmee na het besluit en het commentaar sterling terrein moest prijsgeven. Niettemin ziet de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk de noodzaak van een renteverhoging in de komende maanden in en dat kan dan december of januari worden. De rente noteert nu op 0,10 procent, de verhoging komt naar verwachting op 15 basispunten te liggen en dan zit het tarief op 0,25 procent en zit je weer op herkenbare niveaus, waarmee verhogingen nadien weer gewoon met 25 basispunten kunnen worden doorgevoerd", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO. De industriële productie van Duitsland over september viel onverwacht terug met 1,1 procent, terwijl er juist een stijging op maandbasis was verwacht van 1,0 procent. Van de eurozone kwamen de detailhandelsverkopen over september 0,3 procent lager uit, maar er was een stijging van 0,2 procent verwacht. De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1538 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8592 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag 0,6 procent en noteerde op 1,3428 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.