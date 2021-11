Licht optimisme op Damrak richting banenrapport Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport vanmiddag 0,4 procent hoger op 823,74 punten. De hoofdgraadmeter ligt daarbij nog steeds op koers richting de 850 punten, zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in september licht afgenomen. Op maandbasis was er sprake van een afname met 0,3 procent. In augustus stegen de verkopen juist nog met 1,0 procent, waar eerder een plus van 0,3 procent was gemeld. Analisten gepolst door Dow Jones voorzien voor vanmiddag een banengroei in oktober van 450.000. In september bedroeg de groei slecht 194.000, waar op 500.000 werd gerekend. Verder volgt vanavond nog het consumentenkrediet in de VS. De euro/dollar handelde op 1,1539 en olie wordt circa een procent duurder. Stijgers en dalers Koplopers vandaag zijn de ‘semi’s’. ASML wint 2,8 procent en ASMI 1,8 procent. Verder stijgt Just Eat Takeaway 0,5 procent en Adyen zelfs 2,9 procent. Opvallend is dat Prosus wel 2,1 procent moet inleveren. Het verlies van ArcelorMittal is met 2,6 procent nog iets groter. In de AMX stijgt Intertrust 1,9 procent, nadat inmiddels de derde ontevreden aandeelhouder zich heeft gemeld bij het trustkantoor. Aandeelhouder Hawk Ridge Capital wijst in een brief op de ondermaatse prestaties van het beursgenoteerde bedrijf en de significante onderwaardering van het aandeel. Het eist veranderingen, en eventueel een verkoop van het bedrijf. Flow Traders stijgt 1,1 procent. De kwartaalupdate van Eurocommercial Properties werd minnetjes ontvangen. Het aandeel daalt vrijdag 1,9 procent. Bij de smallcaps valt Ordina op met een koerswinst van 9,1 procent. Donderdag kwam Ordina al met cijfers. ForFamers wint 0,4 procent, ondanks dat APG nog eens het belang in de veevoerspecialist halveerde. BAM en Heijmans, eerder in de week na cijfers nog goed voor mooie koerswinsten, leveren vrijdag 3,4 en 1,8 procent in. Sif, dat voorbeurs met een kwartaalupdate kwam, daalt 5,9 procent. Volgens ING kwam Sif ook met wat zwakke cijfers en zal de consensus omlaag moeten. Bij de kleinste aandelen laat Ebusco een koersstijging zien van 3,5 procent. MotorK, dat vandaag een notering kreeg aan Euronext Amsterdam aan de absolute onderkant van de al eens verlaagde prijsvork, daalt nog eens 8,6 procent tijdens de handel. Bron: ABM Financial News

