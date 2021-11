Correctie: Galapagos verlaagt cash burn ramingen voor 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft de verwachte cashburn van dit jaar verlaagd, vanwege de versnelling van het kostenbesparingsprogramma. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechconcern donderdag nabeurs bij het openen van de boeken. Het concern verlaagde de verwachte cashburn van dit jaar met 50 miljoen euro naar 530 tot 570 miljoen euro. "Naar aanleiding van onze strategische operationele herziening van de activiteiten in maart 2021, hebben we een kostenbesparingsprogramma van 150 miljoen euro op jaarbasis geïmplementeerd", zei COO Bart Filius, eraan toevoegend dat het concern als gevolg van een versnelling van dit programma de richtlijn voor de operationele cash burn voor het volledige jaar kon bijstellen. Galapagos boekte in de eerste negen maanden van 2021 een operationeel verlies van 175,7 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 167,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 119,6 miljoen euro, tegenover een verlies van 247,6 miljoen euro vorig jaar. Kortlopende financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen per 30 september 2021 4,9 miljard euro, tegenover 5,3 miljard euro ultimo september 2020. De omzet daalde van 321,9 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2020 naar 317,9 miljoen in de eerste negen maanden van dit jaar. Outlook Galapagos zei zich in de toekomst te blijven richten op het uitbouwen van de franchise met filgotinib in heel Europa. "We blijven op schema om de overgang van alle Europese commerciële activiteiten voor filgotinib van onze samenwerkingspartner Gilead naar ons tegen het einde van het jaar af te ronden", zei het bedrijf. "We verwachten een besluit te ontvangen van de EC en het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency in het Verenigd Koninkrijk over de goedkeuring van filgotinib bij de behandeling van CU. Indien deze wordt goedgekeurd, zal dit een tweede indicatie toevoegen aan onze groeiende commerciële voetafdruk in Europa", aldus het bedrijf. Het aandeel Galapagos sloot donderdag in Amsterdam 0,1 procent lager op 47,74 euro. Correctie: cijfers betreffen eerste negen maanden 2021 en niet zoals eerder vermeld derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

