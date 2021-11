Beursblik: ING verhoogt koersdoel BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor BAM verhoogd van 2,60 naar 2,80 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een analyse door de bank van de cijfers van het bouwbedrijf over de eerste negen maanden van dit jaar, die donderdag werden gepubliceerd. ING noemde deze sterk, maar wees ook op de handhaving door BAM van de outlook voor dit jaar van een operationele marge van 3,5 procent. Deze voorzichtige opstelling benadrukt volgens analist Tijs Hollestelle de risico’s van de onderhandelingen die BAM voert over een aantal grote claims. Aangezien de uitkomsten van deze gesprekken van vitaal belang zijn voor de waardering van het bedrijf, blijft ING vooralsnog bij zijn Houden advies. "Gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims lopen door en er is in de gehele sector druk vanuit de toeleveringsketen", aldus de bouwer donderdag in een toelichting. Lopende de onderhandelingen kan BAM weinig kwijt over deze kwesties. En als er geen witte rook komt, zou het maar zo kunnen dat BAM voor 2022 weer rekent op een marge van 3,5 procent, aldus ING. En dan zou de marge dit jaar wel eens uit kunnen komen op 4,5 procent, nadat de marge na negen maanden al op 4,2 procent stond. Het aandeel BAM noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,3 procent lager op 2,64 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.