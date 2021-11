Beursblik: kleine misser Euronext Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het derde kwartaal iets zwakker dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van UBS vrijdag. De EBITDA viel 1 procent lager uit dan voorzien. De omzetten vielen wat tegen door een vertraging in de Scandinavische landen, maar dit werd deels gecompenseerd door lagere kosten, aldus UBS. En tijdens een toelichting liet het management van Euronext zich volgens de analisten positief uit over de vooruitgang op het vlak van kosten en integraties. De markt wacht volgens UBS nu vooral op de komende beleggersdag van Euronext op 9 november. UBS handhaafde vrijdag het koopadvies op Euronext met een koersdoel van 105,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag 1,7 procent naar 99,30 euro. Bron: ABM Financial News

