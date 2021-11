Beursblik: consensus Sif moet omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Sif in het derde kwartaal waren iets aan de zwakke kant en de analistenconsensus voor 2021 zal omlaag moeten. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING vrijdag. De EBITDA van 7,8 miljoen euro was lager dan de 8,5 miljoen euro waarop ING had gerekend. Sif verwacht dit jaar nog altijd een "significant" hogere EBITDA dan in 2020 te realiseren. In 2020 kwam Sif uit op 31,8 miljoen euro en significant betekent volgens Hollestelle een stijging met 12 tot 20 procent. Zijn raming zit op 40,4 miljoen euro, een plus van circa 27 procent. Maar de consensus gaat volgens de analist uit van krap 50 miljoen euro, een stijging van 57 procent. ING voorziet voor het lopende vierde kwartaal een EBITDA van 12,4 miljoen euro. "De consensus rekent echter op 21,8 miljoen euro", die 11 procent meer is dan het beste kwartaal ooit voor Sif. Die hoge consensus maakt de koers van het aandeel volgens Hollestelle kwetsbaar. De analist verwacht dat de consensus met 19 procent zal dalen in de komende periode. ING heeft een Houden advies op Sif met een koersdoel van 16,25 euro. Het aandeel daalt vrijdag 4,8 procent naar 14,74 euro. Bron: ABM Financial News

