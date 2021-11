MotorK tegen onderkant prijsvork naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De introductieprijs voor de beursgang vandaag van MotorK is vastgesteld op 6,50 euro per aandeel. Dit maakte de onderneming vrijdag voorbeurs bekend. Aanvankelijk werd een bandbreedte gehanteerd van 7,30 tot 9,70 euro. Later werd die prijsvork al bijgesteld naar 6,50 tot 7,30 euro. MotorK verwacht vandaag 75 miljoen euro op te halen. De netto-opbrengst wordt gebruikt om de R&D-uitgaven op te voeren en te investeren in marketing en overnames. Ook wil MotorK aflossen bij de Europese Investeringsbank. Met de introductiekoers van 6,50 euro komt de geschatte marktkapitalisatie van het bedrijf te liggen op 261 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

