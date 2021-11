Sif bestudeert plannen voor uitbreiding productie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif bekijkt de haalbaarheid om grotere monopiles te gaan produceren. Dit bleek donderdag uit de kwartaalupdate van de Roermondse funderingsspecialist. In eerste instantie kijkt Sif naar monopiles van 120 meter met een diameter van 11,5 meter. Daarbij zou het bedrijf 200 monopiles per jaar willen produceren. Ook onderzoekt Sif de mogelijkheid om op te schalen naar monopiles met een diameter van 15 meter. Om in 2024 dergelijke monopiles te kunnen produceren, is een grote uitbreiding van de Rotterdamse bouwlocatie nodig. Sif spreekt vanochtend van een productiecapaciteit van 500 kiloton per jaar. Ook zijn er aanpassingen nodig van de locatie in Roermond. Uiterlijk in juli 2022 wil Sif daarom een definitief besluit nemen of het de investering zal doen. Grootaandeelhouder Egeria sprak zich donderdag reeds positief uit over de plannen van Sif. "We kijken er naar uit om een constructieve dialoog over de financiering te voeren met de onderneming." Volgens de laatste melding bij de AFM heeft Egeria een belang van 49,38 procent in Sif. Bron: ABM Financial News

