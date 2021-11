Kepler verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 15,40 naar 16,10 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Benoit Petrarque. De analist wees op de kwartaalcijfers die ING donderdag presenteerde. Voor voorzieningen steeg de winst met 7 procent op jaarbasis met meevallende rente-inkomsten, fees en andere inkomsten, aldus de analist. Petrarque verhoogde na de kwartaalcijfers zijn winstraming voor dit jaar met 6 procent en met 3 procent voor 2022. De markt zal verder uitkijken naar mei 2022, als er meer duidelijkheid komt over de wijze waarop ING de aandeelhouder wil belonen. Kepler rekent op een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2,0 miljard euro. Het aandeel ING sloot donderdag in Amsterdam op 13,32 euro. Bron: ABM Financial News

