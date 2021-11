Eurocommercial Properties boekt lager resultaat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in de afgelopen negen maanden een lager resultaat geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van het vastgoedbedrijf. Het directe resultaat daalde in het afgelopen negen maanden op jaarbasis van 88,7 miljoen naar 78,9 miljoen euro, of 1,57 euro per aandeel. De daling schreef het concern toe aan verleende huurkortingen in het kader van de coronacrisis. Wel merkte Eurocommercial Properties een aanhoudend sterk herstel in de retailverkopen op. Inmiddels liggen die weer boven de niveaus van voor corona. Het indirect resultaat kwam over de afgelopen negen maanden uit op ruim 28 miljoen euro negatief tegen een verlies van 132 miljoen een jaar eerder. De EPRA-leegstand bedroeg eind september 1,5 procent. Eurocommercial Properties heeft in juli een dividend van 0,50 euro per aandeel in contanten uitgekeerd. De onderneming onderhandelt nog over de verkoop van een aantal panden. "Deze onderhandelingen zitten nu in het eindstadium." Bron: ABM Financial News

