AEX vermoedelijk vlak van start in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Donderdag sloot de AEX met een winst van een half procent op 820,38 punten nog op de hoogste stand ooit.

Europese beleggers kregen donderdag de kans om op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond te reageren. Zoals verwacht kondigde voorzitter Jerome Powell de afbouw van het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan. Dat gebeurt in kleine stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat de Amerikaanse centrale bank de geldkraan dus geleidelijk dichtdraait. Daarnaast benadrukte Powell dat de rente nog lang laag zal blijven, iets dat de bankaandelen donderdag duidelijk in de weg zat.

"De Amerikaanse centrale bank vindt het nu dan ook te vroeg om de beleidsrente te verhogen. Daar zal zij mogelijk pas mee beginnen als het taperen klaar is. "Dat zou dus in juni volgend jaar kunnen zijn, waarna er in juli een eerste renteverhoging zou kunnen volgen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Het vooruitzicht van renteverhogingen is voor veel beleggers nog een 'ver van het bed show' en Wall Street vond woensdagavond direct na het rentebesluit de weg omhoog. Donderdag waren het vooral technologie aandelen die hun opmars wisten voort te zetten met een winst voor techbeurs Nasdaq van 0,8 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index, met veel financials, waaronder Goldman Sachs, JPMorgan en American Express, gaf juist nipt terrein prijs.

Zelfs met minder coronastimuleringsmaatregelen, zullen het opkoopprogramma en de lage rente aandelen blijven ondersteunen, menen marktvolgers.

"De liquiditeit die in de markt wordt gepompt, is de krachtigste ondersteuning die er is", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments. En hoewel er wordt afgebouwd, blijft de ondersteuning omvangrijk, aldus Redha.

Vandaag gaat de aandacht vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Analisten gepolst door Dow Jones voorzien een banengroei in oktober van 450.000. In september bedroeg de groei slecht 194.000, waar op 500.000 werd gerekend.

Zorgen over Chinese vastgoedsector laaien weer op

In Hongkong werden beleggers vanochtend opgeschrikt door het opschorten van de handel in de aandelen van bouwer Kaisa na het missen van een betaling. In een persbericht meldde het concern dat het kampt met liquiditeitsproblemen door de "uitdagende" vastgoedmarkt en een afwaardering van zijn kredietstatus.

In september kwamen de internationale aandelenmarkten nog kortstondig flink onder druk te staan door de grote financiële problemen van de Chinese vastgoedgreus Evergrande. Het mogelijk omvallen van het concern met een geschatte schuld van 300 miljard dollar zou de sector in het hart kunnen raken, was de gedachte. Naar schatting een kwart van de Chinese economie drijft voor een belangrijk deel op vastgoed.

Aandelen van vastgoedontwikkelaars staan vanochtend op de beurs in Hongkong flink onder druk en de Hang Seng index verliest meer dan 1 procent. Ook de beurzen in Shanghai en Tokio doen een stapje terug, terwijl Sydney juist 0,4 procent in het groen noteert.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend in de Aziatische handel krap een half procent hoger. Donderdagavond daalde de olie-future in New York nog 2,5 procent naar 78,81 dollar per vat en het zwarte goud verliest de afgelopen handelsdagen iets van zijn glans. In oktober koerste de future nog boven de 85 dollar.

De OPEC en zijn bondgenoten, ook bekend als OPEC+, kwamen donderdag bijeen. Er is steeds meer druk om de productie sneller dan gepland te verhogen. Er is tot nu toe afgesproken dat de dagproductie met een bescheiden 400.000 vaten per maand omhoog gaat. Onder meer de Amerikaanse president Joe Biden wil dat het kartel voortvarender de productie verhoogt.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor onder meer de detailhandelsverkopen in de eurozone in september.

Bedrijfsnieuws

De EBITDA van Euronext steeg in het derde kwartaal met 72,4 procent tot 203 miljoen euro en onder de streep bleef voor Euronext een nettowinst van bijna 116 miljoen euro over. Dat was in het tweede kwartaal nog zo'n 87 miljoen euro. Euronext komt op 9 november met een nieuw strategisch plan voor 2024. CEO Stéphane Boujnah zal dan onder meer inzicht geven in de financiële ontwikkelingen voor de komende jaren.

Galapagos verlaagde de verwachte cashburn voor dit jaar met 50 miljoen euro naar 530 tot 570 miljoen euro. Galapagos boekte het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 176 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 168 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 120 miljoen euro, tegenover een verlies van 248 miljoen euro vorig jaar.

Funderingsspecialist Sif zag in het derde kwartaal van 2021 de omzet en winstgevendheid oplopen en herhaalde de outlook voor de EBITDA in heel 2021. De EBITDA kwam afgelopen kwartaal uit op 7,8 miljoen euro, 2 miljoen euro meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het funderingsbedrijf verwacht dit jaar nog altijd een "significant" hogere EBITDA dan in 2020 te realiseren.

De raad van commissarissen van Beter Bed wil John Kruijssen herbenoemen als CEO.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent tot 4.680,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.124,23 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.940,31 punten.