Recordomzet voor Airbnb

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Airbnb heeft een erg goed derde kwartaal achter de rug met en recordomzet. Dit meldde de huizenbemiddelaar donderdagavond. Daarmee profiteerde Airbnb van de heropening van de economie. "We zijn ongelooflijk trots op ons beste kwartaal ooit. Onze resultaten voor het derde kwartaal van 2021 laten zien dat reizen blijft herstellen van Covid-19, maar anders terugkomt, en dat Airbnb uniek gepositioneerd is voor deze reisrevolutie", aldus de onderneming. De omzet steeg met l67 procent naar ruim 2,2 miljard dollar. Dit leverde een winst op van 834 miljoen dollar, de hoogste winst ooit en bijna vier keer meer dan in het derde kwartaal van 2020. Met deze cijfers deed Airbnb het beter dan de markt had verwacht. Het aandeel handelde nabeurs ruim een procent hoger, nadat in de reguliere handel al een plus van 3,2 procent werd geboekt. Airbnb merkte nog op dat aan het einde van september er 40 procent meer reserveringen waren gedaan dan op datzelfde moment in 2019. En Airbnb denkt dat de sterke trend doorzet in 2022. Voor het vierde kwartaal rekent Airbnb op een omzet van 1,39 tot 1,48 miljard dollar. Daarmee zou de omzet duidelijk hoger liggen dan in de laatste drie maanden van zowel 2020 als 2019. Bron: ABM Financial News

