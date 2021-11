Sif handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en winstgevendheid zien oplopen en herhaalde de outlook voor de EBITDA in heel 2021. Dit bleek vrijdag uit een kwartaalupdate van de Roermondse funderingsspecialist. Sif realiseerde een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 24,8 miljoen euro. Dat was 22,8 miljoen euro vorig jaar. De EBITDA kwam uit op 7,8 miljoen euro, 2 miljoen euro meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Het orderboek van Sif voor 2022 was eind september voor 185 kiloton gevuld. Voor 2023 en daarna staat er 220 kiloton in de boeken, waarbij nog over 130 kiloton exclusief wordt onderhandeld. "We zoeken nog naar mogelijkheden om kleine gaten in ons bestaande orderboek tussen medio 2022 en 2024 op te vullen", zei CEO Fred van Beers. Volgens Sif is er op het vlak van aanbestedingen veel activiteit. Voor dit jaar staat er nog 46 kiloton op de rol. Vooralsnog wist Sif dit jaar 124 kiloton te produceren, ruim meer dan de 113 kiloton in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2021 denkt Sif een productie van 170 kiloton te kunnen realiseren. Daarmee valt de productie wel lager uit dan de 180 tot 185 kiloton waarop Sif bij de halfjaarcijfers nog rekende. Outlook Het bedrijf verwacht dit jaar nog altijd een “significant” hogere EBITDA dan in 2020 te realiseren. Na negen maanden staat deze post op 28,0 miljoen euro, tegenover 17,3 miljoen euro in dezelfde periode in 2020. Sif zal spoedig de datum voor een beleggersdag communiceren. Bron: ABM Financial News

