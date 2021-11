Uber bereikt belangrijke mijlpaal voor winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Technologies heeft voor het eerst sinds zijn oprichting meer dan tien jaar geleden voor het eerst een belangrijke maatstaf voor winstgevendheid gerealiseerd, geholpen door een herstel van zijn rittenactiviteiten en de aanhoudende kracht van zijn maaltijdbezorgingsdienst. Dit bleek donderdag nabeurs uit de derdekwartaalcijfers van het concern. Uber rapporteerde een aangepaste EBITDA van 8 miljoen dollar in de drie maanden eindigend op 30 september. Het bedrijf voorspelde eerder een aangepast EBITDA-resultaat van 25 miljoen dollar negatief tot 25 miljoen dollar positief. Onder de streep boekte Uber een nettoverlies van 2,4 miljard dollar, in vergelijking met een nettoverlies van 1,1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van Uber steeg jaar op jaar met 72 procent tot 4,85 miljard dollar. De resultaten tonen dat de vraag naar de taxidienst van het bedrijf is gestegen, ondanks de zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus afgelopen zomer. De brutoboekingen van Uber, de totale waarde van de geboekte ritten en maaltijden, bereikte een recordhoogte van 23,11 miljard dollar, een stijging van 57 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ritboekingen stegen met 67 procent, terwijl het aantal boekingen voor voedselbezorging steeg met 50 procent. Het aandeel Uber Technologies noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 2,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.