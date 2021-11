Wall Street licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.680,06 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 36.124,23 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 15.940,31 punten.



Een sterk winterseizoen laat tot dusver een sterke vraag naar producten en diensten zien, waardoor de zorgen dat hogere prijzen op de uitgaven van Amerikanen zouden kunnen drukken is verminderd.

Daarnaast verwerkte de markt donderdag nog steeds het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag. De Amerikaanse centrale bank kondigde aan zijn obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar met 15 miljard dollar per maand te gaan terugschroeven, hoewel het tempo aangepast kan worden aan de economische vooruitzichten. Het is volgens voorzitter Jerome Powell nog niet het moment om de rentes terug te draaien.

Zelfs met de vermindering van de door de pandemie aangedreven stimuleringsmaatregelen, zullen het opkoopprogramma en de lage rente aandelen blijven ondersteunen, menen marktvolgers.

"De liquiditeit die in de markt wordt gepompt, is de krachtigste ondersteuning die er is", zei marktanalist Hani Redha van PineBridge Investments. "Ja, gisteren kregen we een aankondiging dat de ondersteuning zwakker gaat worden, maar zelfs dan is er de resterende ondersteuning die de markt ondersteunt", voegde Redha toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gedaald met 14.000 tot 269.000, terwijl de markt rekende op 275.000 aanvragen.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in september zoals verwacht opgelopen tot een record. Het tekort steeg met 11,2 procent van 72,8 miljard dollar naar 80,9 miljard dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1558. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1565 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1610 op de borden.

Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,5 procent, ofwel 2,05 dollar, lager op 78,81 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport van oktober, gevolgd door het consumentenkrediet in september later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Moderna kwam voorbeurs met cijfers. De winst en omzet in het derde kwartaal waren onder verwachting. Verder meldde het biotechbedrijf dat zijn coronavaccin volgens interimdata een werkzaamheid van 100 procent heeft bij kinderen van 6 tot 12 jaar, twee weken na de eerste dosis. Het aandeel daalde bijna 20,0 procent.

Regeneron verloor bijna 1,0 procent, nadat het farmabedrijf met sterke kwartaalcijfers kwam. De resultaten werden afgelopen kwartaal onder meer gespekt door een opbrengst van ruim 800 miljoen dollar uit zijn antilichamenbehandeling tegen het coronavirus.

ViacomCBS profiteerde in het derde kwartaal van zijn TV- en streamingdiensten en zag de omzet daardoor sterker oplopen dan verwacht. De winst was gelijk aan de verwachtingen van analisten. Het aandeel noteerde ruim 4,0 procent lager.

Qualcomm steeg ruim 12,0 procent, nadat de halfgeleiderproducent woensdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten kwam over zijn gebroken boekjaar. Ook de outlook voor het nieuwe jaar was sterk.

Booking heeft in het derde kwartaal een hogere omzet geboekt, vanwege tekenen van herstel in verschillende delen van de wereld, hoewel de winst licht daalde, vanwege een nettoverlies van 1,0 miljard dollar op aandelen met een gemakkelijk te bepalen reële waarde, terwijl het resultaat in dezelfde periode vorig jaar juist werd gestut door een winst van 730 miljoen dollar op aandelen. Het aandeel won circa 0,7 procent.