Olieprijs lager gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, nadat OPEC+ besloot vast te houden aan het afgesproken tempo van de productieverhoging. De OPEC en zijn bondgenoten, ook bekend als OPEC+, kwamen donderdag bijeen, te midden van toegenomen druk om de productie sneller dan gepland te verhogen. Er is tot nu toe afgesproken dat de productie met 400.000 vaten per maand omhoog gaat. De Amerikaanse president Joe Biden en anderen hebben de druk op de groep opgevoerd om de productie agressiever te verhogen dan momenteel gepland. Biden zei woensdag tegen verslaggevers tijdens de klimaattop in Glasgow dat het "niet goed" is voor Rusland, Saoedi-Arabië en andere producenten om de productie tegen te houden om de prijzen te verhogen. De deelnemende landen van de OPEC+ vergadering herhaalden in een gemeenschappelijke verklaring te zorgen voor een stabiele evenwichtige oliemarkt, een efficiënte veilige levering aan consumenten en om duidelijkheid te verschaffen aan de markt in tijdens van extreme volatiliteit en instabiliteit. "De beslissing om vast te houden aan eerdere productieplannen was geen verrassing voor de markt", zei marktanalist Andy Brogan van EY. "De strategie van de groep is behoorlijk succesvol geweest, aangezien de vraag is hersteld van de pandemie, en er was geen dwingende reden voor hen om van koers te wijzigen", zei hij. Maar dat "is misschien niet het einde van de discussie", zei marktanalist Robert Yawger van Mizuho. "Er wordt gespeculeerd dat grote olieverbruikende landen hun strategische reserves zullen openen", voegde hij toe. Volgens het wekelijkse rapport van het Amerikaanse energieagentschap EIA heeft de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve 612,5 miljoen vaten ruwe olie in opslag, terwijl China de op één na meeste ruwe olie in reserve heeft, gevolgd door Japan en Zuid-Korea. Een decemberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 2,5 procent, ofwel 2,05 dollar, lager op 78,81 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

