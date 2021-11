Video: AEX nog steeds op koers richting 850 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX ligt nog steeds op koers richting 850 punten. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. ING, Ordina, Basic-Fit, PostNL en het Amerikaanse Qualcomm passeren de revue, evenals de rentebesluiten van de Federal Reserve en de Bank of England. Daarnaast legt Van Eerden uit hoe je als belegger in te dekken tegen een daling en een stuk van je winst vast te leggen. Klik hier voor: AEX nog steeds op koers richting 850 punten Bron: ABM Financial News

