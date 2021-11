Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 483,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 16.029,65 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.987,79 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.279,91 punten.

De markt kon donderdag voor het eerst reageren op het Fed-rentebesluit, dat woensdag nabeurs verscheen. Zoals verwacht handhaafde de Federal Reserve zijn belangrijkste rentetarieven. De Amerikaanse centrale bank kondigde tevens aan zijn obligatie-aankopen van 120 miljard maandelijks te gaan verlagen met 15 miljard dollar. De centrale bank benadrukte dat het tempo waarin het de opkopen terugdringt afhangt van de economische vooruitzichten.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat het opkoopprogramma met het aangekondigde tempo medio 2022 afloopt. De centrale bankier benadrukte dat het monetaire beleid ondanks deze tapering nog steeds veel steun biedt aan de Amerikaanse economie. Volgens Powell is het nu nog niet het moment om de rente te verhogen en de Fed kan "geduldig" zijn met het verhogen van de rentes, zei hij.

"Deze aankondiging was precies de verwachting van analisten vooraf, en ook wij hadden dit verwacht. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in de toelichting op het persbericht dat hij van mening blijft dat de hoge inflatie slechts tijdelijk is en in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar zal afnemen", zei investmanager Simon Wiersma van ING. Een renteverhoging zal volgens Wiersma mogelijk pas beginnen als het taperen klaar is, wat dan in juni volgend jaar zou kunnen zijn.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de groei van de dienstensector in oktober is vertraagd. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam uit op 54,6 tegen 56,4 in september.

De Duitse index liet eenzelfde beeld zien, terwijl de sector in Frankrijk aan vaart won. In Italië was tevens sprake van een vertraging van de groei, evenals in Spanje.

De Duitse fabrieksorders zijn in september op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,3 procent en 9,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1544. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1566 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1610 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,2 procent hoger, nadat OPEC+ besloot vast te houden aan het afgesproken tempo van de productie productieverhoging.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse stopt met effectenhandel en verschuift zijn focus van zakenbank naar vermogensbeheerder en bank voor rijke klanten, om de risico's te verlagen. Het aandeel daalde bijna 5,0 procent.

Siemens Healthineers heeft een sterk jaar achter de rug en zijn eigen outlook overtroffen. Het aandeel won 1,6 procent.

In Parijs ging Veolia aan koop met een winst van ruim 4,5 procent, terwijl BNP Paribas met een verlies van circa 1,5 procent onderaan bungelde. Credit Agricole verloor 1,4 procent.

In Frankfurt noteerde Zalando 4,4 procent hoger, Deutsche Post won 2,7 procent, terwijl Deutsche Bank 3,7 procent lager noteerde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.670,51 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen.