Beter Bed wil Kruijssen herbenoemen als CEO

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Beter Bed stelt de herbenoeming van John Kruijssen voor als CEO en lid van de raad van bestuur van het bedrijf. Dit meldde het concern donderdag nabeurs. Het voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders van Beter Bed tijdens een buitengewone algemene vergadering op 16 december. De herbenoeming is voor een periode van vier jaar, eindigend tijdens de algemene vergadering van 2026. Bron: ABM Financial News

