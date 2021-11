Aedifica investeert in Finland en Zweden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft ongeveer 49 miljoen euro in 4 zorgvastgoedsites en één school in Finland en Zweden geïnvesteerd. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder donderdag weten. De investeerder rekent op een gemiddelde bruto huurrendement van ongeveer 6 procent. “Aedifica is zeer verheugd dat Hoivatilat onze Finse en Zweedse zorgvastgoedportefeuille verder uitbreidt met verschillende nieuwe projecten”, commenteerde CEO Stefaan Gielens in een toelichting. “We kijken ernaar uit om samen met onze Hoivatilatteams verder te blijven investeren in futureproof zorgvastgoed”, voegde de topman verder toe. Bron: ABM Financial News

