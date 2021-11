AEX naar nieuw record

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten. Bij 820,38 punten, een nieuwe all time high slotstand, steeg de AEX 0,5 procent. De vorige piek van de hoofdindex lag net onder 817 punten en werd eind vorige maand bereikt.

Het Damrak kreeg donderdag de kans om het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. Zoals verwacht kondigde voorzitter Jerome Powell de afbouw van het maandelijkse opkoopprogramma van 120 miljard dollar aan. Dat gebeurt in kleine stapjes van 15 miljard dollar per maand, zodat de Amerikaanse centrale bank de geldkraan dus geleidelijk dichtdraait. Daarnaast benadrukte Powell dat de rente nog lang laag zal blijven, iets dat de bankaandelen donderdag duidelijk in de weg zit.

"De Amerikaanse centrale bank vindt het nu dan ook te vroeg om de beleidsrente te verhogen. Daar zal zij mogelijk pas mee beginnen als het taperen klaar is. "Dat zou dus in juni volgend jaar kunnen zijn, waarna er in juli een eerste renteverhoging zou kunnen volgen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx zag een positieve reactie op de valutamarkten en de beurzen.

"Eerst en vooral zien we een sterke dollar. Niet onbelangrijk voor Europese beleggers met Amerikaanse aandelen in de portefeuille. Ook de traditionele aandelenindices zien het rooskleurig na de woorden van Powell", aldus Verstraete.

Daar waar de Fed het tijd vindt om met name de coronasteun af te bouwen, houdt de Bank of England het kruit ondanks de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog even droog.

Verrassend, want voorafgaand aan het rentebesluit van donderdag werd op een renteverhoging van 15 basispunten gerekend. De rente bleef echter staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma werd gehandhaafd.

Het Britse pond maakte na het rentebesluit van de Britse centrale bank een duikeling, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

"Al weken voor het rentebesluit verschenen beleidsmakers in de media met de boodschap dat zij zich zorgen maakten over de inflatie, waarmee zij de indruk wekten dat het monetair beleid wel eens snel genormaliseerd zou kunnen worden. Dit was een klassiek voorbeeld van verbale interventie", aldus Sammani.

Monex Europe rekent erop dat de eerste Britse renteverhoging in december volgt, "maar alleen als het vervallen van de [corona]verlofregeling in september niet leidt tot al te grote schade in de arbeidsmarkt dit kwartaal." In dat geval gaat de rente volgens Sammani alsnog met 15 basispunten omhoog.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is vooral verrast dat voorzitter Andrew Bailey donderdag tegen een verhoging stemde. Bailey leek de markten de afgelopen tijd namelijk voor te bereiden op een renteverhoging. Hewson vindt dan ook dat de centrale bank hier gefaald heeft en noemde het rentebesluit van de Bank of England donderdag een fiasco.

"Het minste dat de markten mogen verwachten van een centrale bank is dat het gedisciplineerd is in zijn boodschap", aldus Hewson.

De euro/pond koers noteerde rond het slot 0,8 procent hoger op 0,8550. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1544. De olieprijzen daalden een half procent nadat OPEC+ besloot om de bestaande productie-afspraken te handhaven. Ook in december zal de productie met 400.000 vaten per dag worden verhoogd.

"Er zal dus niet extra geproduceerd worden zoals de Amerikaanse president Biden verzocht. Het zal de relatie tussen de VS en OPEC+ verder onder spanning zetten", verwacht energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Op macro-economisch vlak was er donderdag verder aandacht voor cijfers uit de eurozone over de dienstensector. De inkoopmanagersindex kwam in oktober uit op 54,6 tegen 56,4 in september.

"De groei in de eurozone is scherp afgenomen aan het begin van het vierde kwartaal, waarbij de industrie flink last heeft van de verstoringen in de aanvoerketen en de dienstensector momentum verliest nu het herstel van de lockdowns afneemt", aldus econoom Chris Williamson van Markit.

Verder bleken de Amerikaanse steunaanvragen gedaald tot 269.000, een niveau van rond het begin van de coronapandemie. Vrijdag verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarbij voor oktober wordt gerekend op een banengroei van 450.000 stuks en een werkloosheid van 4,7 procent.

Stijgers en dalers

Techaandelen ASML en Adyen deden goede zaken in de AEX, met winsten van 2 tot zo'n 4 procent. Unibail-Rodamco-Westfield eindigde donderdag ruim 1,5 procent hoger.

Onder de hoofdaandelen daalde ING na kwartaalcijfers een half procent. Morgan Stanley was te spreken over de sterke rentebaten. KBC Securities zag ruimte om het koersdoel te verhogen.

Verzekeraars ASR en Aegon stonden onder druk, en verloren in de AEX ruim 1,5 tot 2,5 procent.

In de AMX won Basic-Fit zo'n 5 procent nadat de uitbater van fitnessclubs bekend maakte de uitrol van nieuwe clubs flink te versnellen. Kepler Cheuvreux noemde de doelstellingen "zeer ambitieus". InPost was koploper met een winst van meer dan 5 procent. Air France-KLM won 4,5 procent.

ABN AMRO was hekkensluiter in de AMX, met een verlies van dik een procent. Fagron leverde ook rond een procent in. Verder bleven de verliezen in de Midkap beperkt.

Sif, dat vrijdag de boeken opent, ging voorafgaand aan die publicatie aan kop in de AScX. Het aandeel steeg donderdag dik 5 procent.

Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van BAM op goedkeuring van beleggers rekenen. De bouwer won meer dan 2 procent. ING sprak van een solide update, maar maakt zich wel zorgen om uitspraken van BAM in zijn outlook. BAM zei onder meer dat gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims nog lopen.

Heijmans steeg bijna 5 procent. ING verhoogde het koersdoel van 16,50 naar 18,25 euro, na de sterke cijfers die Heijmans woensdag presenteerde. Een update van Vivoryon werd beloond met een koerswinst van ruim 5 procent. Ordina leverde ruim een half procent in na cijfers en Kendrion sloot de rij met een koersval van bijna 5 procent.

Het lokaal genoteerde Ebusco leverde zo'n 5 procent in, na een sterke opleving op woensdag. Het bedrijf kondigde donderdag de aanstelling van een managing director voor Noord-Amerika aan samen met de groeiplannen voor deze regio.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De Dow Jones index daalde 0,2 procent, terwijl de S&P 500 en Nasdaq op nieuwe all time highs noteerden.