Majorel verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursnieuweling Majorel heeft de outlook voor dit jaar verhoogd. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van de aanbieder van callcenter-diensten. Majorel verwacht dat de netto omzet in 2021 vermoedelijk uitkomt tussen de 1,7 en 1,75 miljard euro. Voorheen rekende Majorel op 1,65 tot 1,7 miljard euro. De operationele EBITDA wordt geschat tussen de 290 en 310 miljoen euro. Hier werd eerder gerekend op 280 tot 300 miljoen euro. In het derde kwartaal steeg de netto omzet met 30 procent naar 440 miljoen euro en na negen maanden stond de teller 33 procent hoger op krap 1,3 miljard euro. Het aandeel Majorel daalt donderdag 6,0 procent. Bron: ABM Financial News

