Beursblik: aandelenkoersen losgezongen van de winst

(ABM FN-Dow Jones) De koersen van aandelen hebben jarenlang gelijke tred gehouden met de winstgroei, maar zijn daar in het afgelopen jaar duidelijk op vooruit gaan lopen. Dat stelde Van Lanschot Kempen in zijn outlook voor het komende beleggingsjaar.

Deze loskoppeling is zowel te zien in de Verenigde Staten als in Europa, maar omdat in Europa de winstgroei veel minder groot is, ziet het verschil er in de grafiek voor de Verenigde Staten opvallender uit. Dit komt vooral door de sterke winstgroei van de grote technologiebedrijven in Amerika.

Omdat de waarderingen sterk zijn vooruitgelopen op de winstgroei, zijn Amerikaanse aandelen extreem hoog gewaardeerd, op 4,5 keer de boekwaarde. Ter vergelijking: voor Europese aandelen is dat 2,0 keer de boekwaarde, in de regio Azië-Pacific 1,4 keer en in opkomende markten 1,8 keer.

Die vooruitgelopen koersen betekenen volgens Joost van Leenders van Kempen dat de aandelenkoersen volgend jaar waarschijnlijk zullen achterblijven bij de verwachte winstgroei, die volgens de bank gemiddeld 8 tot 10 procent zal zijn.

Toch blijven aandelen relatief aantrekkelijk, als je de hoge waarderingen afzet tegen die van andere beleggingen, zoals obligaties, of zelfs olie en goud. Vanuit die optiek zijn Europese aandelen nog altijd relatief hoog gewaardeerd, historisch gezien, maar nog beduidend minder dan obligaties, die nog vrijwel nooit eerder zo duur waren.

De hoge waarderingen hebben alles te maken met de lage rente en de stimulering door centrale banken.

De markt verwacht dat de centrale banken volgend jaar de rente gaan verhogen. Van de Amerikaanse Federal Reserve wordt vanaf medio volgend jaar al een gestage stijging van de rente voorspeld, met meerdere renteverhogingen voor het einde van het jaar.

Van Lanschot Kempen gaat ervan uit dat de centrale banken heel voorzichtig zullen zijn met renteverhogingen. De ECB hoeft niet zo nodig, omdat de inflatiedruk in de eurozone niet zo groot is. In de Verenigde Staten is dat een ander verhaal, nu de lonen daar de sterke prijsverhogingen aan het volgen zijn.

Maar als de rente zo laag is als nu, dan is een kleine verhoging al voldoende om een groot effect te hebben op de economie, stelt Van Leenders. “Historisch gezien is een rente van 1 procent of 2 procent laag. Maar het gaat ook om het verschil. Als de rente van 0,5 naar 1,0 procent gaat, dan is dat een verdubbeling van de rentelasten”, waarschuwt hij.

Per saldo verwacht Van Lanschot Kempen dat de centrale banken ook in 2022 zullen doorgaan met hun financiële repressie, om de rente laag te houden. Dat betekent dat het renterisico bij staatsleningen assymetrisch is: er is geen opwaartse ruimte.

De ‘search for yield’ duurt voort in 2022, met aandelen die historisch duur zijn, maar niet ten opzichte van de vastrentende waarden. Van Lanschot Kempen verwacht een rendement op Europese aandelen van bijna 5 procent.

Of de zeer hoog gewaardeerde Amerikaanse aandelen een positief rendement zullen opleveren, hangt van het aandeel af, en van de ontwikkeling van de inflatie en de rente, denken de beleggingsstrategen van Van Lanschot Kempen. “Grote techbedrijven die nog steeds veel winstgroei blijven boeken, hoeven daar geen last van te hebben, maar bij bedrijven waar de waardering heel hoog is en de winst veel lager, is het een ander verhaal”, waarschuwt Van Leenders.