Ebusco maakt werk van Noord-Amerika

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft in de Canadees Ted Dowling de managing director voor Noord-Amerika gevonden. Dit maakte Ebusco donderdagmiddag bekend. Ebusco heeft besloten om zijn model 3.0 en 2.2 nuluitstoot bussen naar Amerika te brengen, en daar ook onderhoud te gaan uitvoeren. Ook wil het faciliteiten neerzetten om de 3.0 in Noord-Amerika te assembleren. Volgens CEO Peter Bijvelds is Noord-Amerika een belangrijke regio voor Ebusco in de internationale expansie die de beursnieuweling voor ogen heeft. De vraag naar emissievrije bussen zal volgens Ebusco een stimulans krijgen van de klimaatplannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Ebusco zal tijdens de APTA expo in Orlando aanwezig zijn. Deze vakbeurs vindt tussen 8 en 10 november plaats. Bron: ABM Financial News

