Nikola dieper in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het derde kwartaal van 2021 het verlies zien oplopen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de maker van elektrische vrachtwagens. Het operationele verlies steeg op jaarbasis van 117 miljoen naar 272 miljoen dollar. Netto leed Nikola een verlies van 267 miljoen dollar. Ook dat was ruim meer dan de 80 miljoen dollar vorig jaar in dezelfde periode. Per aandeel steeg het verlies van 0,16 naar 0,22 dollar. Omzet maakt Nikola nog niet. Wel zei de fabrikant te verwachten dat het voor het einde van 2021 25 Tre BEV trucks bij dealers en klanten zal afleveren. Ook meldde Nikola dat er inmiddels 125 miljoen dollar is gereserveerd met het oog op een mogelijke schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Nikola is van plan om een schadevergoeding in te dienen bij zijn oprichter Trevor Milton. Milton is beschuldigd van het misleiden van beleggers. De Amerikaanse openbaar aanklager uit New York meent dat Milton tussen november 2019 en september 2020 beleggers heeft misleid over de ontwikkelingen bij Nikola en de vooruitgang die de bouwer van elektrische vrachtwagens boekte. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.