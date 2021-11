Beursblik: duikeling pond na verrassing Bank of England

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond maakte donderdag een duikeling nadat de Bank of England onverwacht zijn monetaire beleid handhaafde, zag valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

Vooraf was een renteverhoging met 15 basispunten voorspeld, maar de belangrijkste rente werd door de Britse centrale bank gehandhaafd op 0,10 procent. Ook het opkoopprogramma, met een totale omvang van 895 miljard Britse pond, bleef onaangetast.

"Al weken voor het rentebesluit verschenen beleidsmakers in de media met de boodschap dat zij zich zorgen maakten over de inflatie, waarmee zij de indruk wekten dat het monetair beleid wel eens snel genormaliseerd zou kunnen worden. Dit was een klassiek voorbeeld van verbale interventie", aldus Sammani. De inflatieverwachtingen zijn hiermee namelijk in toom gehouden zonder dat het monetaire beleid ook daadwerkelijk is aangepast, volgens de analist.

De markten zien dit als een dovish signaal, met een daling van het Britse pond tot gevolg. De euro/pond koers noteert donderdagmiddag 0,6 procent hoger op 0,8539, terwijl de pond/dollar koers ruim een procent daalt naar 1,3538.

"Sommigen zullen zeggen dat de sterke verbale interventie gevolgd door onveranderde rentes de geloofwaardigheid van de Bank of England ter discussie stelt", aldus Sammani, "in hoeverre dit gebeurt hangt af van hoe de Bank of England het beleid voor de komende maanden introduceert."

Uit de inflatieverwachtingen die de Britse centrale bank donderdag presenteerde, blijkt dat de inflatie binnen drie jaar onder de doelstelling van 2 procent kan zakken wanneer de rente wordt verhoogd tot 1 procent.

Monex Europe rekent erop dat de eerste Britse renteverhoging in december volgt, "maar alleen als het vervallen van de [corona]verlofregeling in september niet leidt tot al te grote schade in de arbeidsmarkt dit kwartaal." In dat geval gaat de rente volgens Sammani alsnog met 15 basispunten omhoog.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is vooral verrast dat voorzitter Andrew Bailey donderdag zelf tegen een verhoging stemde. Bailey leek de markten de afgelopen tijd namelijk voor te bereiden op een renteverhoging. Hewson vindt dan ook dat de centrale bank hier gefaald heeft, vergelijkbaar met het scoren van een eigen doelpunt.

Volgens Hewson had Bailey de kans om de geloofwaardigheid van de Bank of England te herstellen na het vertrek van Mark Carney, die in de maanden voor zijn vertrek soms leek te hinten op renteverhogingen, waar de markt op dat moment geen basis voor zag.

"Het minste dat de markten mogen verwachten van een centrale bank is dat het gedisciplineerd is in zijn boodschap", aldus marktanalist Hewson, die het Britse rentebesluit van donderdag dan ook een "fiasco" noemde.