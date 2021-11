Envipco haalt meerjarig Maltees contract binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft voor meerdere jaren een leverings- en onderhoudscontract in de wacht weten te slepen bij Beverage Container Refund Scheme Malta. Dit maakte de recycler met een notering op het Amsterdamse Damrak donderdag bekend. Er zijn geen financiële details bekend gemaakt. Envipco gaat onder deze overeenkomst circa 300 zogeheten Reverse Vending Machines leveren en installeren. Voor het onderhoud van deze apparatuur is Envipco een samenwerking aangegaan met Joseph Cachia & Son, onderdeel van de M. Demajo Group op Malta. Bron: ABM Financial News

