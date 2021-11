Update: Bank of England verrast met handhaving rente

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag zijn monetaire beleid niet gewijzigd, ondanks de oplopende inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Dit bleek uit het rentebesluit van de Britse centrale bank.

Dat was een verrassing, want de markt rekende op een verhoging met gemiddeld 15 basispunten. De belangrijkste rente bleef echter staan op 0,1 procent.

De stemverhouding van het Monetary Policy Committee was 7 voor het handhaven van de rente en 2 die een renteverhoging wilden.

Ook het opkoopprogramma van 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond aan bedrijfsobligaties, werd gehandhaafd. Hier was de stemverhouding 6 tegen 3 voor het behoud van het opkoopprogramma.

Vooraf waarschuwden economen van Bank of America al wel dat de marktverwachting qua renteverhogingen vrij agressief was, met verhogingen in het besluit van vandaag, maar ook die in december en februari volgend jaar.

In zijn inflatierapport voor november zei de Bank of England donderdag dat de rente "bescheiden" zal moeten stijgen om terug te keren naar de doelstelling van een inflatie van 2 procent. Op basis van de marktverwachting rekent de Britse centrale bank zelf op een rente van 0,2 procent aan het eind van 2021. In 2022 zal de rente volgens de huidige voorspelling van de Bank of England oplopen naar 1,0 procent.

De hoge inflatie, die in september uitkwam op 3,1 procent in het Verenigd Koninkrijk, is vooral het gevolg van de problemen in de aanvoerketen en de hoge energieprijzen.

De Britse centrale bank verwacht dat de inflatie in het VK in april 2022 piekt rond 5 procent om vervolgens in de tweede jaarhelft aanzienlijk te dalen. Eind 2023 zal de inflatie volgens de Bank of England weer rond de doelstelling zitten en eind 2024 daar licht onder.

Uit nieuwe economische ramingen bleek donderdag verder dat de Britse economie in het vierde kwartaal niet met 8,5 maar met 6,7 procent groeit. In het eerste kwartaal van 2022 zit de economie in het VK vermoedelijk weer op het niveau van voor de coronapandemie, aldus de Bank of England.

In een reactie op Twitter zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets dat voorzitter Andrew Bailey van de Bank of England duidelijk had laten doorschemeren aan de markten dat er een renteverhoging aan zat te komen, wat het des te verrassender maakt, dat Bailey donderdag zelf tegen een verhoging stemde.

De euro/pond noteert net na het besluit op 0,8506 en steeg vervolgens door naar 0,8525.