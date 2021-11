Moderna stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het derde kwartaal van 2021 veel hogere resultaten behaald dan een jaar eerder dankzij zijn coronavaccin, maar schoot voor de markt toch tekort, waarop het aandeel in de voorbeurshandel in New York donderdag zo'n 7 procent verloor.

Het Amerikaanse farmabedrijf wist een verlies van 0,59 dollar per aandeel in het derde kwartaal van 2020 dit jaar om te buigen in een winst van 7,70 dollar per aandeel. Dat is een nettowinst van 3,3 miljard dollar in totaal. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op een winst per aandeel van ruim 9 dollar.

De omzet steeg van 157 miljoen naar bijna 5 miljard dollar. Maar hier ging de markt uit van 6,2 miljard dollar.

Moderna meldde dat het in het derde kwartaal 208 miljoen doses van zijn coronavaccin verkocht. De omzet over heel 2021 moet uitkomen tussen de 15 tot 18 miljard dollar. Eerder ging Moderna nog uit van 20 miljard dollar.

Volgens het bedrijf zijn een aantal leveringen die gepland stonden voor 2021 verschoven naar begin 2022.

Verder heeft het bedrijf voor 17 miljard dollar aan verkoopovereenkomsten getekend voor de levering van het vaccin in 2022. Moderna rekent volgend jaar op een omzet van 17 tot 22 miljard dollar.

Uit tussentijdse data bleek donderdag verder dat het coronavaccin van Moderna bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar een werkzaamheid heeft van 100 procent, twee weken na de eerste prik.