Wall Street blijft dicht bij huis

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen donderdag een voorzichtige opening voor Wall Street, waarbij de S&P 500 en Dow Jones index dichtbij de slotstanden van woensdag noteren. De Nasdaq lijkt wel duidelijk in het groen te openen. Het rentebesluit van de Federal Reserve ijlt donderdag nog na en verder blijven beleggers gefocust op het sterke cijferseizoen. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade betekent de taper-aankondiging van de Fed dat de Amerikaanse economie in goede doen is en het afbouwen van de maandelijkse obligatie-opkopen van 120 miljard dollar, wel kan hebben. "Met andere woorden: de economie kan weer op eigen benen staan", aldus Aslam. Hij benadrukte ook dat het tempo waarop de Fed de opkopen gaat afbouwen vrij traag is, met slechts 15 miljard dollar per maand. "Dat vertelt ons dat het economische herstel nog een weg te gaan heeft", volgens Aslam. Op macro-economisch vlak is er donderdag aandacht voor de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Er wordt gerekend op 275.000 nieuwe aanvragen. Vrijdag verschijnt het banenrapport van de Amerikaanse overheid, waarbij voor oktober wordt gerekend op een banengroei van 450.000 stuks en een werkloosheid van 4,7 procent. De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 1,1546. De WTI-olieprijs stijgt 1,5 procent naar ruim 82 dollar. OPEC+ praat donderdag in zijn maandelijkse bijeenkomst over de gemaakte productie-afspraken. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt licht, tot 1,58 procent. Bedrijfsnieuws Onder meer Moderna en Uber openen donderdag de boeken. De taxi- en bezorgdienst doet dat nabeurs. Concurrent Lyft kwam eerder deze week al met sterke cijfers. Moderna kwam voorbeurs al met cijfers. De winst en omzet in het derde kwartaal waren onder verwachting, waardoor het aandeel in de voorbeurshandel 7 procent daalt. Verder meldde het biotechbedrijf dat zijn coronavaccin volgens interimdata een werkzaamheid van 100 procent heeft bij kinderen van 6 tot 12 jaar, twee weken na de eerste dosis. Regeneron lijkt ruim 2 procent hoger te openen, nadat het farmabedrijf met sterke kwartaalcijfers kwam. De resultaten werden afgelopen kwartaal onder meer gespekt door een opbrengst van ruim 800 miljoen dollar uit zijn antilichamenbehandeling tegen het coronavirus. Qualcomm gaat donderdag een 8 procent hogere opening tegemoet, nadat de halfgeleiderproducent woensdag nabeurs met beter dan verwachte resultaten kwam over zijn gebroken boekjaar. Ook de outlook voor het nieuwe jaar was sterk. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.660,57 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.157,58 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.811,58 punten. Bron: ABM Financial News

