Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in een markt die positief reageert op de evenwichtige toon van de Federal Reserve woensdagavond bij het rentebesluit en het gunstige banenrapport over oktober voor de Amerikaanse private sector. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 482,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 16.045,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,4 procent met een stand van 6.978,82 punten. De Britse FTSE noteerde donderdag vlak op 7.251,76 punten. De Amerikaanse centrale bank besloot gisteren om conform verwachting te starten met het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties. Er zal maandelijks steeds 15 miljard dollar minder obligaties worden opgekocht. "Deze aankondiging was precies de verwachting van analisten vooraf", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in de toelichting op het persbericht dat hij van mening blijft dat de hoge inflatie slechts tijdelijk is en in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar zal afnemen. Het wachten is nu op het rentebesluit van de Bank of England. Vermoedelijk kondigt die een renteverhoging van 15 basispunten aan. Vanochtend werd van een aantal landen die deel uitmaken van de eurozone de definitieve inkoopmanagersindices voor de dienstensector bekend gemaakt. Deze indices bevestigden het beeld dat al bestond, namelijk dat van een afnemende groei. De producentenprijzen van de eurozone stegen in september op maandbasis met 2,7 procent en op jaarbasis van 16,0 procent. Beide percentages zijn hoger dan verwacht. Zonder de effecten van energieprijzen kwam de stijging op maandbasis uit op 0,6 procent en op jaarbasis op 8,1 procent. Olie noteerde donderdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 82,22 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,44 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1550. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1570 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1610 op de borden.



Bedrijfsnieuws Credit Suisse stopt met effectenhandel en verschuift zijn focus van zakenbank naar vermogensbeheerder en bank voor rijke klanten, om de risico's te verlagen. Het aandeel Credit Suisse noteerde 0,4 procent hoger in koers. Siemens Healthineers heeft een sterk jaar achter de rug en zijn eigen outlook overtroffen. De koers van het aandeel noteerde 3,6 procent hoger. In Parijs stond de koers van het aandeel Teleperformance met 2,6 procent het meeste onder druk, terwijl het aandeel Société Générale 2,4 procent kon bijschrijven. In Frankfurt verloor het aandeel HeidelbergCement 4,2 procent en steeg het aandeel Deutsche Post 3,4 procent. Deutsche Post heeft donderdag de verwachtingen voor zowel de korte als middellange termijn verhoogd en voorziet een recordjaar 2021. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,7 procent tot 4.660,56 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 36.157,58 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.811,58 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.