Valuta: Britse pond in focus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag lager ten opzichte van de dollar rond 1,1550, nadat de markt samen met het geruststellende inflatiecommentaar bij het rentebesluit van de Federal Reserve ook de beter dan verwachte banengroei in de Amerikaanse private sector verwerkte "Het wachten is nu op het rentebesluit van de Bank of England en het commentaar van voorzitter Andrew Bailey daarbij", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De markt lijkt een renteverhoging met 15 basispunten te hebben ingeprijsd. Blijft deze uit en geeft de bank verder geen indicatie voor het moment wanneer dan wel wordt overgegaan tot een verhoging dan wordt voor het Britse pond een daling verwacht. Komt die indicatie er wel, dan zal de munt beperkt terrein prijsgeven", zo gaf Van der Meer donderdag aan. Na het rentebesluit van de Britse centrale bank, verschuift de aandacht naar de wekelijkse steunaanvragen van de Verenigde Staten, voor vorige week ingeschat op 275.000 tegen 281.000 aanvragen een week ervoor, en naar vrijdag wanneer om 13.30 uur het grote banenrapport van de VS over oktober naar buiten komt. Vanochtend werd van een aantal landen die deel uitmaken van de eurozone de definitieve inkoopmanagersindices voor de dienstensector bekend gemaakt. Deze indices bevestigden het beeld dat al bestond, namelijk dat van een afnemende groei. Naast deze data kwam van de eurozone ook de ontwikkeling van de producentenprijzen in de eurozone over september naar buiten en daaruit bleek een stijging op maandbasis van 2,7 procent en op jaarbasis van 16,0 procent. Beide percentages zijn hoger dan verwacht. Zonder de effecten van energieprijzen kwam de stijging op maandbasis uit op 0,6 procent en op jaarbasis op 8,1 procent. Met de steunaanvragen komt in de VS ook de handelsbalans over september naar buiten. De euro noteerde donderdag 0,6 procent lager op 1,1547 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8477 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,5 procent en noteerde op 1,3621 dollar. Bron: ABM Financial News

