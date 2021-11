Beursupdate: forse koerssprong Basic-Fit op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 819,24 punten. Daarmee ligt de hoofdindex weer op recordkoers.

"Na een zigzaggende beweging na het rentebesluit van de Federal Reserve afgelopen woensdag, sloot de Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P 500 bijna 0,7 procent hoger", zo zagen analisten van SEB.

De Amerikaanse centrale bank besloot gisteren om conform verwachting te starten met het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties. Aanvankelijk zal er per maand voor 15 miljard dollar minder obligaties worden opgekocht.

"Deze aankondiging was precies de verwachting van analisten vooraf", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Fed-voorzitter Jerome Powell zei in de toelichting op het persbericht dat hij van mening blijft dat de hoge inflatie slechts tijdelijk is en in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar zal afnemen.

"De Amerikaanse centrale bank vindt het nu dan ook te vroeg om de beleidsrente te verhogen. Daar zal zij mogelijk pas mee beginnen als het taperen klaar is. "Dat zou dus in juni volgend jaar kunnen zijn, waarna er in juli een eerste renteverhoging zou kunnen volgen", aldus Wiersma.

"De duifachtige toon van de Fed wordt door beleggers gezien als een positief signaal voor de beurzen", aldus marktanalist Tina Teng van CMC Markets. Teng sluit niet uit dat de Nasdaq een outperformance zal laten zien voor de rest van dit jaar. "In het licht van de hoge inflatie en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen, zullen groeiaandelen de voorkeur genieten van beleggers." Ook kan de luchtvaartindustrie en toeristische sector profiteren van de Amerikaanse grenzen die opengaan, aldus Teng, die een druk vakantieseizoen verwacht. Ook over energieaandelen blijft Teng positief.

Financials zullen volgens de analist juist mogelijk tegenwind ervaren door de terughoudende toon van de Fed met betrekking tot het verhogen van de rentes.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1554. De olieprijzen stegen tot een procent.

Vandaag zal de aandacht onder uitgaan naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal de rente vermoedelijk verhogen. Ook de wekelijkse steunaanvragen in de VS kunnen op extra aandacht rekenen met het oog op de vrijgave van het belangrijke Amerikaanse banenrapport vrijdag.

Vanochtend kwamen er al cijfers uit de eurozone over de dienstensector. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in oktober uit op 54,6 tegen 56,4 in september. De samengestelde index daalde van 56,2 naar 54,2 in oktober.

"De groei in de eurozone is scherp afgenomen aan het begin van het vierde kwartaal, waarbij de industrie flink last heeft van de verstoringen in de aanvoerketen en de dienstensector momentum verliest nu het herstel van de lockdowns afneemt", aldus econoom Chris Williamson.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ING na cijfers een procent. Morgan Stanley bleek te spreken over de sterke rentebaten. KBC Securities zag ruimte om het koersdoel te verhogen. Unibail-Rodamco-Westfield en Just Eat Takeaway.com stegen zo'n 2 procent en stonden daarmee bovenaan in de AEX. Unilever sloot de rij met een verlies van ruim een procent. Verder bleef de schade beperkt.

In de AMX won Basic-Fit bijna 7 procent nadat de uitbater van fitnessclubs bekend maakte de uitrol van nieuwe clubs flink te versnellen. Kepler Cheuvreux noemde de doelstellingen "zeer ambitieus". Eurocommercial Properties won ruim 2 procent in aanloop naar de cijfers die vrijdag komen. Ook Fugro en Air France-KLM deden goede zaken, met winsten van zo'n 3 procent.

Fagron leverde 0,9 procent in. Verder bleven de verliezen in de Midkap bescheiden.

Onder de kleinere aandelen konden de cijfers van BAM op goedkeuring van beleggers rekenen. De bouwer won meer dan 2 procent. ING sprak van een solide update, maar maakt zich wel zorgen om uitspraken van BAM in zijn outlook. BAM zei onder meer dat gesprekken met opdrachtgevers over de timing en afwikkeling van enkele substantiële claims doorlopen.

Heijmans steeg bijna 3 procent. ING verhoogde het koersdoel van 16,50 naar 18,25 euro, na de sterke cijfers die Heijmans woensdag presenteerde.

Een update van Vivoryon werd beloond met een koerswinst van ruim 2 procent.

Het lokaal genoteerde Ebusco leverde maar liefst 6 procent in, na een sterke opleving op woensdag.