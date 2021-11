Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 33,00 naar 35,00 euro met een herhaling van de koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. Analist Andrew Jones stelt zich in zijn rapport de vraag of het aandeel ArcelorMittal kan stijgen in een dalende staalmarkt. Het antwoord is volgens de analist volmondig 'ja'. De reden dat Jones vertrouwen heeft in ArcelorMittal is de vrije kasstroom van de staalreus. Ook verhoogde de analist zijn ramingen voor de staalprijzen, vooral in de VS. Jones denkt dat de staalprijzen gaan dalen volgend jaar, maar minder hard dan hij aanvankelijk dacht. "Hoger dan verwachte prijzen in het vierde kwartaal zullen positief uitpakken voor de contractonderhandelingen met de autofabrikanten", merkte Jones op. Voor 2022 rekent UBS op een EBITDA voor ArcelorMittal van 16,2 miljard euro, dat is 23 procent meer dan de consensus. Tussen 2021 en 2023 zal de vrije kasstroom van de staalreus goed zijn voor circa 67 procent van de marktkapitalisatie van het bedrijf, daarbij ook geholpen door een vrijval van 4 tot 5 miljard dollar aan werkkapitaal. Volgende week komt ArcelorMittal met kwartaalcijfers, "en die zullen sterk zijn", aldus Jones. Hij rekent voor het derde kwartaal op een EBITDA van 6,3 miljard dollar, waar de consensus uitgaat van 6,15 miljard dollar. Samen met een mogelijke aankondiging van een aandeleninkoopprogramma zal dit de koers steunen, verwacht UBS. Het aandeel ArcelorMittal noteert donderdag een half procent hoger op 28,75 euro. Bron: ABM Financial News

