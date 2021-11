Beursblik: ING verhoogt koersdoel CTP licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel op CTP verhoogd van 22,00 naar 23,00 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport. De koersdoelverhoging volgt op de aangekondigde overname van Deutsche Industrie REIT-AG, die CTP eind oktober bekendmaakte en waarmee het de Duitse logistiekmarkt betreedt. Volgens ING is het een gedurfde overname die financieel en strategisch gezien logisch is. Hiermee wordt Duitsland de op twee na grootste markt voor CTP, goed voor 11 procent van de totale portefeuille. Door de overname hebben de analisten hun winstramingen voor 2022 en 2023 met 5 procent verhoogd. Het aandeel CTP noteerde donderdag 1,6 procent lager op 18,40 euro. Bron: ABM Financial News

