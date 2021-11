Beursblik: sterke rentebaten goed nieuws bij ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het derde kwartaal meer verdiend dan werd verwacht, en omdat de rentebaten waar de markt op focust een meevaller zijn, wordt een positieve reactie op de cijfers voorzien. Dat stelde analist Giulia Miotto van Morgan Stanley donderdag in een rapport. De rentebaten profiteerden van leningengroei en een marge die 2 basispunten steeg. Ook de fees waren sterk, onder andere dankzij betaalpakketten en beleggingsproducten, zo oordeelde Miotto. De onderliggende winst voor belasting viel 21 procent hoger uit dan voorzien, dankzij de voorzieningen voor slechte leningen die 200 miljoen euro lager waren dan verwacht. De kosten vielen hoger uit door eenmalige kostenposten voor een compensatie van Nederlandse klanten met een variabele rente en een afschrijving op Payvision. De groei van het leningenboek was goed, met name bij de retailbank in Duitsland en de Challenger & Growth-markten, hoewel de zakenbank nog krimpt, aldus Morgan Stanley. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op ING met een koersdoel van 14,40 euro. Het aandeel steeg donderdag 1,3 procent tot 15,63 euro.

