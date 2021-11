Beursblik: Ordina presteert sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het derde kwartaal sterk gepresteerd. Dit oordeelde ING op basis van de cijfers van Ordina die vanochtend voorbeurs werden gepubliceerd. ING wees op het operationeel resultaat van 11,3 miljoen euro dat ten opzichte van de 8,4 miljoen euro over het tweede kwartaal van dit jaar duidelijk verbeterde op basis van een hogere omzet en lagere operationele lasten. Het hoogtepunt in de cijfers is wat ING betreft de groeiversnelling in het derde kwartaal met een plus van 7,3 procent tegen 3,1 procent in het tweede kwartaal. ING hanteert een koopadvies voor het aandeel Ordina met een koersdoel van 4,80 euro. De koers van het aandeel Ordina noteerde donderdag op een groen Damrak 3,5 procent lager op 3,42 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.